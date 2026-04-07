El fin de semana a pura pasión que Sabrina Rojas pasó en Punta del Este con José Chatruc acaparó la curiosidad de todos, y el ídolo de Racing volvió a mostrarse sorprendido por la atención que despierta en la prensa al describir cómo disfrutó sus vacaciones con la conductora.
“No se está dando todo rápido. Es normal. Me causan gracia las preguntas. Cuando vas a cenar con alguien no te preguntan a la salida ¿cómo te fue? No es normal", arrancó Pepe entre risas pícaras.
“Lo entiendo por el lado de ella. La cargo porque es muy famosa”, continuó en una nota con Puro Show.
En cuanto al viaje a Uruguay, Chatruc aclaró que no usó la estadía que se había ganado en un torneo de padel y bromeó: “No hubo canjes. Bienvenidos los canjes”.
El romántico plan en Punta
Indagado sobre quién propuso el viaje, Pepe se jactó: “Obvio, la invité yo. Teníamos muchos amigos que viajaban... Fue un fin de semana. La pasamos bien”.
En cuanto a los besos con Rojas, Chatruc desdramatizó un tanto sonrojado: “No pasa nada. Vamos a dejarlo en paz, tranquilo, a bajarlo un poquito. Me parece que es lo más sano”.
Al final, José Chatruc afirmó que “no hay que exagerar las cosas” para responder si se estaba enamorando de Sabrina Rojas.