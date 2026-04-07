José Chatruc rompió el silencio luego de que se viralizara un video suyo muy apasionado junto a Sabrina Rojas en las playas de Punta del Este.

El exfutbolista habló con Desayuno Americano sobre su incipiente vínculo con la conductora, exesposa de Luciano Castro.

Qué dijo José Chatruc sobre su apasionado vínculo con Sabrina Rojas (captura de Amércia TV)

Qué dijo José Chatruc sobre su apasionado vínculo con Sabrina Rojas

“¿Estás enamorado?“, disparó el notero de América TV sin vueltas. ”Qué personaje", contestó Chatruc huidizo.

“Yo la pasé bárbaro. Fuimos un fin de semana. Estuvimos tranquilos”, aseguró José, bajándole el tono a las imágenes que circularon en redes.

Cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Sabrina, con pudor expresó: “Ay, chicos… de ella me gusta todo”.

Sin embargo, Chatruc fue claro al momento de definir la relación y evitó ponerle etiquetas. “Somos amigos... Siempre fui un suertudo. Nos estamos conociendo. No hay una relación, tenemos buena onda y no hay más que eso. No hay título, nos acabamos de conocer”.

Además, aclaró que todavía no hubo presentación formal con los hijos de Sabrina Rojas, dejando en claro que el vínculo está en una etapa muy inicial, aunque con evidente química.