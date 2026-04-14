La salud de Luciano Castro fue motivo de preocupación en el último tiempo, dado que luego de separarse de Griselda Siciliani en pleno escándalo mediático decidió internarse en un centro de salud mental, y ahora Sabrina Rojas actualizó su estado.

“Está mejor”, afirmó la madre de Fausto y Esperanza Castro.

Acto seguido blanqueó por qué no se explayó al respecto: “Tiene que ver mucho con su intimidad”.

Luciano Castro en un centro de rehabilitación para porblemas de salud mental.

“Me voy a preocupar siempre por él porque es el papá de mis hijos. Me va a preocupar siempre cómo esté en todos los sentidos”, enfatizó.

El vínculo de Sabrina Rojas y Luciano Castro

La declaración fue a cuento de que Sabrina admitió en Intrusos que también su vínculo familiar ahora es bueno porque “tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”.

Sabrina Rojas también habló sobre Luciano Castro en Los Profesionales de Siempre.

Es que en tono broma, Rodrigo Lussich había afirmado que José Chatruc estaba atemorizado porque “tiene miedo de que Luciano Castro lo cag... a trompadas”.

“A Castro le chu... un hue... con quién esté”, replicó Rojas.

A su vez, Sabrina Rojas insistió en que nunca le cayó bien Griselda Siciliani, aseguró desconocer si Luciano Castro está en pareja y remató: “Mientras sea buen papá no me importa si está con Griselda Siciliani, Flor Vigna o la guapa”.