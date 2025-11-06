Yanina Latorre apuntó sin filtros contra Mauro Icardi al hablar de su presente en el Galatasaray y puso en duda su continuidad en el club turco.

A fines de julio, el futbolista regresó a Turquía para reincorporarse al equipo luego de la delicada lesión que sufrió en noviembre de 2024: una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Fue operado en la Argentina e hizo parte de su rehabilitación en el país.

Sin embargo, según contó la conductora de El Observador, los dueños del Galatasaray no estarían conformes con las actitudes poco profesionales del exmarido de Wanda Nara y su futuro en el club estaría en duda.

Yanina Latorre criticó a Mauro Icardi por su actitud en el Galatasaray (Foto: Instagram y El Observador)

Yanina Latorre criticó a Mauro Icardi por su actitud en el Galatasaray

“El club está enojado, le llamó la atención varias veces. Él se tomó vacaciones varias veces. No es una obligación, pero es una cuestión de honestidad y una muestra de interés por el laburo recuperarte en el club”, sostuvo Yanina.

“Los jugadores después de una operación o de una lesión así van a recuperarse al club. Él estuvo un año afuera, podría haberse quedado ahí, no ir a Milán con la China, los pétalos de rosa y boludear”, agregó, filosa, en clara referencia a la China Suárez.

Y cerró, sin filtro: “El fin de semana pasado, o el otro, se fue a sacar fotos al Hotel Armani. Que no lo muestre. Vos no te enterás lo que hace Messi, Antonela Roccuzzo o Rodrigo De Paul... Icardi muestra todo lo que hace”.