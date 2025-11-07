Mauro Icardi atraviesa un momento particular en medio de sus compromisos deportivos y familiares. En los últimos días se confirmó que el delantero del Galatasaray viajará a la Argentina el próximo 11 de noviembre para reencontrarse con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. Sin embargo, antes de volver a Turquía, deberá saldar una importante deuda.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show, Icardi tiene pendiente el pago de más de 3.600.000 pesos. El monto corresponde a los honorarios adeudados a la psicóloga de una de las niñas, un gasto que forma parte de los acuerdos familiares que mantiene con Wanda.

“Wanda y Mauro tienen divididos los gastos de las chicas, y esa plata corresponde a una deuda que el futbolista tiene con una de las psicólogas de las nenas”, explicó la panelista en el ciclo de eltrece.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El pago de los servicios profesionales vinculados con la salud mental de las menores forma parte de las responsabilidades compartidas entre ambos padres, por lo que el jugador deberá cumplir con esa obligación económica antes de poder abandonar el país.

Mientras tanto, el viaje del novio de Eugenia “la China” Suárez genera expectativa no solo por el esperado reencuentro familiar, sino también por cómo quedarán las cuentas y los acuerdos entre él y Wanda tras esta nueva visita a Buenos Aires.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

LA RESPUESTA SÚPER JUGADA DE LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI TRAS SU PIROPO EN LAS REDES

Las redes sociales volvieron a estallar con un nuevo cruce virtual entre Mauro Icardi y su novia, Eugenia “la China” Suárez, quienes protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando la actriz publicó en su cuenta de Instagram un adelanto de Bastarda, su nueva serie que se estrenará el 19 de noviembre en plataformas. En el video, se la ve montando un caballo con una actitud arrolladora y una frase que dejó intrigados a sus seguidores: “BASTARDA. 19/11”.

Entre los miles de comentarios, uno destacó por encima del resto: el de Icardi, quien escribió picante y con unos emojis de unos caballos: “Lo bien que montás”.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

El comentario del futbolista no tardó en viralizarse, y la China, lejos de ignorarlo, le respondió con ironía y un toque de picardía: “@mauroicardi tengo al mejor profesor”, cerró con un emoji de una carita con baba.

¡Están a full!