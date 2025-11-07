Wanda Nara y Maxi López volvieron a compartir una entrevista juntos después de años y no se guardaron nada.

En una charla sin filtros con Grego Rossello para el ciclo “Ferné con Grego” (YouTube), la conductora sorprendió al exfutbolista al ventilar detalles desconocidos de su matrimonio y el proceso de separación.

Durante la conversación, Wanda no dudó en contar las “maldades” que hacía a escondidas de Maxi mientras estaban casados.

“Cuando tuvimos que hacer la división de bienes, yo presenté departamentos que había comprado que vos no sabías”, lanzó sin vueltas. La reacción de López fue inmediata: “¡¿Cuáles?!”, preguntó, completamente sorprendido.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

Lejos de frenar, Wanda siguió con las confesiones: “Los cuatro de Palermo que vos no sabías. Yo me enojaba con vos y compraba cosas que vos no sabías y las presenté”. Maxi, todavía en shock, respondió entre risas: “Me estoy enterando. Después vamos a charlar esas cosas”.

Para ponerle humor a la situación, el exdelantero de River Plate y FC Barcelona mostró un monedero con algunas monedas y bromeó mirando a cámara: “Así quedó Maxi después de la separación de bienes”. Wanda no pudo contener la risa ante la ocurrencia de su exmarido.

Foto: Captura (Telefe)

Maxi López expuso el mayor defecto de Wanda Nara y habló de su relación con Martín Migueles

El vínculo entre Maxi López y Wanda Nara cambió por completo en los últimos años. Después de una separación conflictiva y varios cruces por la cuota alimentaria, lograron llegar a un acuerdo y hoy mantienen una relación cercana, sobre todo desde que Maxi se instaló en la Argentina para participar de MasterChef Celebrity.

En la misma entrevista, Maxi se animó a hablar sobre Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda, y no dudó en dejar al descubierto el mayor defecto de la conductora.

“Él es copado. Es grandote. Me invitó a un asado el otro día, lo conozco poco, pero veo cómo se porta con mis pibes y las nenas. Es un pibe de barrio… y bueno, ¡para fumarse a Wanda! Tiene medio cielo para él, porque ella es una intensidad”, lanzó entre risas.

La buena onda entre Maxi, Wanda y Martín quedó reflejada en una foto que la conductora compartió en sus redes, mostrando que, a pesar del pasado, hoy pueden compartir momentos en familia.