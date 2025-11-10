El regreso de la China Suárez a la Argentina volvió a encender el mapa mediático. Después de 40 días en Turquía, la actriz llegó al país junto a sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña y su novio Mauro Icardi, y sorprendió al mostrar desde sus redes una imagen tomada desde la ventana de la lujosa propiedad que comparte con él.

Estamos hablando de la misma mansión que, tiempo atrás, había sido presentada por Wanda Nara como “la casa de los sueños” en Nordelta.

La postal, que la China subió en silencio pero con un mensaje implícito, dejó sin efecto la versión que había circulado la semana pasada. Según había adelantado el periodista Gustavo Méndez, la actriz iba a instalarse en su casa de San Jorge, en Malvinas Argentinas.

Sin embargo, la imagen de la ventana con vista al verde, muebles nuevos y una taza en primer plano funcionó como señal: está instalada en la casa de Icardi.

La versión previa: qué había dicho Gustavo Méndez

Días atrás, Méndez había detallado que la China regresaba al país para asistir a la presentación de La Hija del Fuego, la serie que protagoniza y que se estrenará en Disney+, y que el arribo estaba planificado para el martes 11 (mañana).

Además, el periodista había aclarado que, tras vender la propiedad que tenía en Pilar, la actriz se iba a hospedar en su casa de San Jorge.

Con esa información, se entendía que la convivencia con Icardi iba a quedar circunscripta a encuentros puntuales, tanto por su agenda como por la dinámica familiar. Sin embargo, la nueva foto confirma un cambio de planes.

La casa que era el sueño de Wanda… y ahora es de la China

La propiedad en Nordelta fue durante años la insignia del proyecto familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi. De hecho, ella misma la bautizó en televisión como “mi casa soñada”. Tras su separación, la casa quedó asociada a ese pasado en común.

Hoy, es el lugar donde Mauro y la China en Buenos Aires comparten escenas familiares con los hijos de ambos.

Que la actriz eligiera publicar una foto desde allí tiene peso simbólico: comunica convivencia, estabilidad y una posición dentro de la dinámica afectiva del jugador.

Qué pasará ahora: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara

Un punto clave en esta nueva etapa será el reencuentro de Icardi con sus hijas, fruto de su matrimonio con Wanda.

Según trascendió, Mauro recibirá su visita en Buenos Aires, dependiendo de cómo se organice Wanda, que actualmente reparte su tiempo entre su trabajo y su vida en familia.

El foco estará puesto en el primer encuentro de las niñas con la nueva dinámica familiar, para el cual Wanda Nara pidió que la China no esté presente.

La serie que trae a la China a Buenos Aires

La razón oficial del regreso de la actriz es el estreno de La Hija del Fuego, la ficción que protagoniza y que llegará a Disney+ con alfombra roja y agenda de prensa. En ese sentido, se espera que China tenga varios compromisos mediáticos durante estas semanas.

Por: Consuelo Oppizzi

La presencia de Icardi a su lado en esos eventos todavía es una incógnita. El jugador suele acompañarla tanto en redes como en decisiones familiares, pero su agenda deportiva podría condicionarlo.