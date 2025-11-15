En medio de una semana marcada por rumores, expectativas y tensión mediática, Wanda Nara volvió a mover el avispero con un posteo que no pasó desapercibido.

La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias una foto tomada en un ascensor, donde se la ve —sin mostrar el rostro— abrazada y a puro mimo con su pareja, Martín Migueles, mientras sostiene el celular para capturar el momento.

En el centro de la imagen, se pudo apreciar un emoji de corazón rojo, que deja al descubierto el gran momento que atraviesa Wanda en el plano sentimental.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La postal, sencilla pero elocuente, aparece justo cuando las miradas estaban puestas en la entrevista que Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi brindaron en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece.

Además, minutos más tarde, la empresaria también se mostró a bordo de un auto, con Martín al volante, en un clima de puro romanticismo y con un tema de Oasis de fondo.

¡Están a full!

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky (Foto: Movilpress)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ REVELARON CÓMO RESUELVEN SUS DISCUSIONES PUERTAS ADENTRO: “ÉL ES MUY RENCOROSO”

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tema del día, esta vez por una charla desopilante y sorprendentemente íntima en Otro Día Perdido, donde contaron cómo manejan las discusiones.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.

La entrevista tomó un giro más íntimo cuando hablaron de su historia en común. Mauro, con una memoria envidiable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: “Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.

Foto: Captura (eltrece)

“Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.

Mauro Icardi: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos”.

Ese comentario abrió la puerta a un tema candente: cómo reaccionan cuando discuten. En el programa revelaron que hay momentos en los que prefieren alejarse un rato hasta bajar la tensión: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos. Soy medio callado, después nos acercamos y pasa todo”, cerró el deportista, sin vueltas.