La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo judicial inesperado. Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, el futbolista habría quedado en el centro de un nuevo conflicto legal tras mostrarse en un shopping junto a sus hijas y su novia.

En medio de este escándalo, Yanina leyó parte del documento que complica al delantero: “Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”.

El problema habría surgido porque, según la panelista, Icardi no cumplió con la obligación de notificar a la Justicia cada vez que cruza de Provincia a Capital Federal con las niñas: “Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto“, detalló.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Ahí te das cuenta que Icardi, a su vez, se cag... en todo. Se cag... en la Justicia y se cag... en sus propias abogadas, que están todo el día laburando”, disparó.

“Si Wanda tuviera un abogado ‘bicho’, acá ya hay un quilom…”, cerró la presentadora, filosa, sugiriendo que esta situación podría derivar en una nueva rivalidad entre el exmatrimonio.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA DESPUÉS DE QUE LA CHINA SUÁREZ FUERA VISTA EN UN SHOPPING CON MAURO ICARDI Y SUS HIJAS

Wanda Nara volvió a hacer ruido en redes. Horas después de que se conocieran las imágenes de Eugenia “la China” Suárez paseando por un shopping junto a Mauro Icardi y las hijas que él tuvo con la empresaria, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto en sus redes.

Desde su camarín de Telefe, ubicado en Martínez, donde graba el reality de cocina, Wanda se mostró relajada, con una sonrisa plasmada en el rostro y un elegante look que incluyó una remera blanca al cuerpo, jeans ajustados y accesorios brillantes.

Sin escribir una sola palabra, la historia de Instagram habló por sí sola. De esta manera, Wanda dejó en claro que está con la energía puesta en el trabajo, mientras Eugenia se mantiene en el ojo de la tormenta mediática desde hace varios días.