Sin nombrarlo directamente, pero luego de que se hicieran virales las imágenes de Luciano Castro y Griselda Siciliani juntos en la Marcha del Orgullo, Sabrina Rojas lanzó un filoso comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex.

La conductora de Pasó en América apuntó con sutileza contra el padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, a quien tiempo atrás había tildado de “padre poco presente”.

Su frase llegó justo después de ver que Castro se hizo un espacio el sábado 1° de noviembre para participar del evento en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTQ+, visibilizar la diversidad y celebrar el amor libre.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, en la Marcha del Orgullo: el video que enojó a Sabrina Rojas

EL PALITO DE SABRINA ROJAS A LUCIANO CASTRO: ¿LO VOLVIÓ A TRATAR DE PADRE AUSENTE?

Antes de presentar un informe sobre la Marcha del Orgullo, Augusto “Tartu” Tartúfoli anunció en el ciclo: “Estuvimos en la Marcha del Orgullo”.

Sin filtros, Sabrina retrucó: “Sí, estuvo un montón de gente en la Marcha del Orgullo... que estaría bueno que esté en otros lugares también”.

Ante el comentario picante, Tartu no pudo evitar una sonrisa cómplice, captando la clara indirecta para el actor.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.