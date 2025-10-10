En Madrid, la ciudad que nunca termina de dormirse, Griselda Siciliani y Luciano Castro encontraron un nuevo punto de encuentro. Lejos del ruido porteño y de las rutinas laborales, la pareja disfruta de días de calma, teatro y romance en la capital española, donde él forma parte del Canal Hispanidad, un prestigioso ciclo teatral que reúne grandes producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires.

En sus redes sociales, la actriz compartió una imagen que desató ternura entre sus seguidores: los dos abrazados, sonrientes, con las luces madrileñas de fondo. Ella, con su clásica campera de cuero negro; él, de camisa blanca, besándola en la mejilla. Un gesto espontáneo, entre farolas encendidas y el rumor de la ciudad, que retrata la felicidad de este viaje compartido.

Otra postal, más íntima, muestra una copa de cóctel en primer plano y el brazo de Castro al fondo, relajado, vestido con camisa arremangada y reloj plateado. Una escena cotidiana, elegante y silenciosa, que deja entrever la complicidad de una pareja que prefiere hablar con gestos antes que con palabras.

Griselda Siciliani y Luciano Castro: amor, teatro y nuevas postales desde Madrid- CRÉDITO: Instagram

EL VIAJE A MADRID DE LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI

El viaje no fue casual: Luciano Castro brilla sobre el escenario en la obra Sansón de las Islas, un drama ambientado en la Guerra de Malvinas, donde interpreta a un exluchador utilizado por el gobierno como símbolo de esperanza. Las funciones en el Teatro del Canal se convirtieron en un éxito, despertando emoción y nostalgia entre el público hispano.

Mientras tanto, Griselda Siciliani aprovechó su estadía para disfrutar de la Cabalgata de la Hispanidad 2025, una celebración colorida que inunda la Gran Vía con la representación de 23 países. Su mirada curiosa y sensible capturó la esencia del evento: diversidad, cultura y emoción compartida.

CRÉDITO: Instagram

Antes de aterrizar en Madrid, la actriz había hecho una pausa necesaria. Venía de meses intensos de rodaje y eligió desconectarse en las playas de Praia de Fora, en Florianópolis. Allí, junto a Luciano, redescubrió el valor del descanso, del silencio y del reencuentro con lo esencial.