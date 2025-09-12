A 34 años del debut de Jugate Conmigo, hubo un reencuentro de alto impacto entre Luciano Castro y Carla Méndez, dos integrantes del elenco original.

Las imágenes, publicadas por Méndez en su cuenta de Instagram, muestran a ambos sonrientes y abrazados, reflejando la complicidad que nació en los años noventa cuando coincidieron en el ciclo de Telefe.

Luciano Castro y Carla Méndez: el reencuentro que despertó la nostalgia por Jugate Conmigo tras 34 años | Créditos: Instagram @mendez.carla

Los seguidores no tardaron en reaccionar: los comentarios estuvieron cargados de nostalgia y cariño, recordando la época en la que el programa mezclaba juegos, música y escenas que rápidamente se convirtieron en parte de la cultura pop de la televisión argentina.

A 34 AÑOS DE JUGATE CONMIGO

Jugate Conmigo fue emitido entre 1991 y 1994 y se convirtió en un fenómeno televisivo. Con Cris Morena al frente, reunió a un grupo de adolescentes que, además de participar en competencias, formaban parte de sketches y números musicales.

Entre ellos estaba un joven Luciano Castro, que encontró allí su primera exposición pública antes de consolidarse como actor de teatro, cine y televisión.

En el caso de Carla Méndez, el programa fue la puerta de entrada a una carrera diversa. Tras su paso por Jugate, incursionó en el modelaje y la publicidad internacional, con trabajos en Europa, Asia y África. Con el tiempo, orientó su trayectoria hacia áreas técnicas, especializándose en diseño y producción de vestuario. Hoy, a los 49 años, trabaja como jefa de vestuario en El Nueve y ha colaborado con producciones musicales, realities y señales internacionales como Discovery Channel y Latin American Idol.