En el marco de la 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025, Dante Ortega sorprendió a sus seguidores con una canción inédita que compuso especialmente para la ocasión.

Con su guitarra criolla en mano y un mensaje de libertad, el joven artista eligió acompañar la celebración con lo que mejor sabe hacer: transformar emociones en música.

UNA VOZ JOVEN CON UN MENSAJE PODEROSO

“Estuve componiendo una canción por el Día del Orgullo, mencionando específicamente a los que todavía no marchan por miedo a ser ellos mismos”, comenzó diciendo Dante en el video que compartió en sus redes sociales.

A continuación, interpretó la canción que conmovió a miles de personas:“Hoy no pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard, eso me va a hacer muy mal. Decidiré qué hacer, no me voy a quedar junto a ti, perdiéndome ahí en la sombra de mi ser.”

Con esa letra, directa y emocional, el músico logró capturar la esencia del Orgullo: la búsqueda de autenticidad y la valentía de mostrarse sin miedo. Su interpretación, íntima y sin artificios, fue celebrada con cientos de mensajes de apoyo y reconocimiento por parte de sus seguidores.

En otro fragmento del tema, Dante profundiza su mensaje con versos que invitan a romper el silencio: “Ya estuve así, creyéndome que iba a poder. Salgamos de acá, que el día no está para llorar. Lo que diga tu papá, que no te deje condicionar. Pero es ahora, la de calor, multicolor, haciendo lo que sabe.”

Sus palabras reflejan una generación más libre y empática, que encuentra en la música un espacio para expresarse y acompañar a quienes todavía sienten miedo o culpa.