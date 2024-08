Dante Ortega, hijo del reconocido productor Sebastián Ortega y la modelo Guillermina Valdés, compartió su experiencia sobre cómo reveló su sexualidad a su familia durante una reciente entrevista en Socios del Espectáculo.

En este espacio también destacó el fuerte vínculo que tiene con su tía, Julieta Ortega.

Durante la conversación, el conductor Rodrigo Lussich presentó a Dante como parte de la sección “Herederos” de Telefe Noticias, donde se discuten las dinámicas familiares.

Al ser preguntado sobre su tío favorito, Dante no dudó en mencionar a Julieta: “Desde chico, fue con la que más vínculo tuve. De hecho, creo que fue a la primera que le dije ‘che, Juli, me gustan los hombres’. Se lo conté antes que a mis papás, y ella me escuchó. ‘Ya sabía’, me dijo”.

Dante Ortega en el estreno de Motorhome (Foto: Movilpress).

El hijo de Guillermina Valdés habló de su sexualidad. Captura de imagen del video subido por Socios del espectáculo. Por: Captura de imagen del video subido por Socios del espectáculo

CÓMO REACCIONÓ LA FAMILIA DE DANTE ORTEGA AL CONOCER SU SEXUALIDAD

Cuando se le preguntó sobre la recepción de su familia al enterarse de su sexualidad, Dante comentó: “Bien, bien. En el momento que lo quería decir, ya no me importaba lo que pensaran. Se lo tomaron con mucha naturalidad. Mi abuela, tal vez, quiere entender un poco más. Pregunta: ‘¿Y cómo es? ¿Cómo conocés a un chico? Porque yo no sé mucho’, pero ella también se lo imaginaba”.

Dante destacó que su familia lo apoya incondicionalmente: “Me deja ser feliz y está buenísimo. Yo lo conté, no para que me acepten, sino para que lo sepan”.

Esta entrevista no solo subraya la importancia de la comunicación familiar, sino también la evolución de la aceptación en las nuevas generaciones.