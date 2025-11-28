Las últimas horas en el mundo digital de la China Suárez fueron una montaña rusa de emociones y gestos que no pasaron desapercibidos.

Con el lanzamiento de Hija del Fuego, su nueva serie, la actriz volvió al centro de la conversación pública y, a diferencia de otras etapas de su vida, eligió no quedarse callada.

Esta vez, respondió a seguidores y colegas sin abrir aún la sección de comentarios en su feed, pero mostrando una faceta más directa y participativa en Instagram.

En un clima cargado de opiniones y especulaciones, la novia de Mauro Icardi sorprendió al compartir un meme que la tiene como protagonista.

La imagen, donde aparece atrapada en una crisis de llanto mientras mira el celular, lleva la leyenda: “Te llega el resumen de la tarjeta”. Firmado por KETODA, el meme fue republicado por la actriz junto a tres emojis de carcajadas.

LA CHINA SUÁREZ SOBRE LAS CRÍTICAS

Su actividad en redes no se quedó solo en lo humorístico. En medio del revuelo, apareció también un mensaje de reconocimiento al trabajo detrás de su nueva ficción. Un usuario aseguró haber visto los 22 capítulos de Hija del Fuego y compartió una reseña en video.

Suárez respondió con un textual cargado de gratitud: “Gracias por tu crítica. Pero sobre todo gracias por valorar el laburo que se mandaron todas las áreas. El equipo de vestuario, peinado, maquillaje, fotografía, arte, dirección, producción, equipo técnico. Sin ellos nada de lo que ven es posible. Todos dieron lo mejor y se nota”.