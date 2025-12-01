El primer aniversario de la China Suárez como novia formal de Mauro Icardi dejó mucha tela para cortar, y la protagonista de La Hija del Fuego rompió el silencio.

“Él es todo lo que está bien”, resumió la actriz.

A lo que le sumó un corazón en su respuesta a Gustavo Méndez.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer aniversario: él le regaló un anillo de brillantes (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Además, en un audio bombita, de los que se pueden escuchar solo una vez, la China explotó de carcajadas por lo que se comentaba en La Mañana con Moria y mandó besos para todos: “Estoy muy feliz”.

El picante comentario de Moria Casán

Ahí, Moria exclamó: “Se siente agasajada. Parece que nunca nadie la agasajó a esta piba”.

“Tenés un chongo que te agasaja todos los días”, cerró Moria Casán sobre la China Suárez.