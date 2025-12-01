El primer aniversario de la China Suárez como novia formal de Mauro Icardi dejó mucha tela para cortar, y la protagonista de La Hija del Fuego rompió el silencio.
“Él es todo lo que está bien”, resumió la actriz.
A lo que le sumó un corazón en su respuesta a Gustavo Méndez.
Además, en un audio bombita, de los que se pueden escuchar solo una vez, la China explotó de carcajadas por lo que se comentaba en La Mañana con Moria y mandó besos para todos: “Estoy muy feliz”.
Más sobre este tema
El picante comentario de Moria Casán
Ahí, Moria exclamó: “Se siente agasajada. Parece que nunca nadie la agasajó a esta piba”.
“Tenés un chongo que te agasaja todos los días”, cerró Moria Casán sobre la China Suárez.