Mauro Icardi atraviesa semanas turbulentas en Turquía y su continuidad en el Galatasaray parece cada vez más frágil. Lesiones, desgaste interno y rumores constantes rodean al delantero argentino, que ya empieza a proyectar su futuro lejos de Estambul. En ese escenario, España aparece como el destino más firme y con dos clubes concretos en el radar.

La información fue revelada en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen dialogó con el periodista español Roberto Antolín, quien fue tajante al describir la situación actual del futbolista. “Icardi pasó su contrato lesionado y enamorado de la China Suárez”, lanzó sin rodeos, al tiempo que desestimó versiones falsas: “Las fake news siempre vienen de la parte interesada”.

Según Antolín, el entorno de Mauro Icardi ya inició contactos formales en España con dos instituciones puntuales: Elche, club que pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, y Real Oviedo, que forma parte del Grupo Pachuca. Ambas opciones, si bien alejadas del primer plano europeo, le garantizarían estabilidad deportiva y calidad de vida.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

LA CHINA SUÁREZ, LA REINA DE ICARDI

En ese punto, el rol de la China Suárez resulta determinante. De acuerdo a la información que circula en España, la actriz ya habría manifestado su preferencia por instalarse definitivamente en ese país. “Ella quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más”, aseguró Antolín, remarcando que Madrid y sus alrededores son un entorno en el que la actriz ya se sintió cómoda en el pasado.

El plan se activaría a partir de junio del próximo año, cuando finalice el vínculo de Icardi con el Galatasaray. Llegar como agente libre le permitiría al delantero negociar un contrato más beneficioso y elegir destino sin presiones. “Tiene que ir a un lugar donde su pareja esté feliz, y ese lugar no es Estambul”, insistió el periodista.

La frase que cerró la información no dejó lugar a dudas sobre quién lleva el timón de la decisión: “Acá se va a hacer lo que diga la China Suárez, no le des más vueltas”.