Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más tensos desde su llegada al Galatasaray y, según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, el futbolista explotó puertas adentro tras la filtración de que no seguirá en el club turco.

La noticia, que se volvió tendencia en las últimas horas, generó una fuerte reacción del delantero, quien incluso se comunicó de manera directa con los altos mandos de la institución.

Etchegoyen explicó que esta situación no lo tomó por sorpresa: “Uno de los temas del día es lo que trascendió de la no renovación de contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray. Situación que te vengo contando hace meses que desemboca en lo que se supo hoy. Icardi está en llamas y súper enfadado con los dirigentes”.

El conductor recordó que la relación entre el jugador y el club venía desgastada y que esta filtración terminó de encender la mecha.

Según su información, la confirmación de la ruptura llegó desde Turquía. “Hasta acá era solo mi versión pero hoy pasó algo importante y es que los turcos salieron a contar la verdad. El vínculo entre el futbolista y el Galatasaray está terminado, amigos, no hay vuelta atrás”, aseguró.

El periodista detalló cómo fue el momento en el que Icardi se enteró de que la noticia ya circulaba en Estambul: “Me cuentan que cuando Maurito vio que salió esto pegó el grito en el cielo y la China lo tuvo que calmar porque estaba enojadísimo, a tal punto que llamó a los principales dirigentes”.

Durante esa llamada, según Etchegoyen, Icardi fue directo y contundente. “Me dicen que Icardi en esa llamada le habría dicho a los dirigentes lo siguiente: ‘Ustedes tienen que aprender a respetar los rangos y no venderme a la prensa como lo hicieron hoy’”. La frase no tardó en recorrer el ambiente futbolero, dejando en evidencia la magnitud del conflicto.

El delantero siente que el club no lo respaldó en un momento clave, aunque desde la dirigencia remarcan que hicieron todo lo posible para sostenerlo durante los últimos años. “Mauro siente que en el club no lo cuidaron pero se olvida todo lo que hizo el club por él. La realidad es que los turcos se cansaron y no quieren seguir pagándole la misma plata”, explicó Etchegoyen sobre la postura de los directivos.