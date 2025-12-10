Este lunes, el periodismo turco aseguró que a Mauro Icardi no se le renovaría el contrato en el Galatasaray y los medios argentinos no tardaron en hacerse eco de semejante noticia. Pero fue el propio delantero quien dio su versión de los hechos.

Desde hace meses se rumorea que el club turno tomó la decisión de no renovarle el contrato a Icardi tras la lesión que lo dejó varios meses alejado de los entrenamientos, al punto de que desde su regreso al Galatasaray no juega muchos minutos por partido.

En ese sentido, las nuevas versiones del alejamiento del Galatasaray fueron calificadas por Icardi como “Fake news”, tal como tituló una story en la que hizo su descargo. “Entiendo que mi nombre les vende y que algunos ‘periodistas’ turcos quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi “no renovación” de contrato...”, escribió.

El descargo de Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Leé más:

Aseguran que el Galatasaray no renovará el contrato de Mauro Icardi y el delantero ya busca nuevo club

MAURO ICARDI NEGÓ LAS VERSIONES DE QUE EL GALATASARAY NO LE RENOVARÁ EL CONTRATO

“No solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, señaló el futbolista, que elevó la apuesta. “¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?”, escribió, en referencia al partido que el club turco perdió con el Mónaco por 0-1.

“No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso”, agregó.

Mauro Icardi cuando llegó a los 100 goles en el Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

“Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, señaló el jugador, abriendo el paraguas ante una posible decisión de que el Galatasaray decida no renovarle contrato.

Leé más:

Se filtró el pedido de Icardi a La China Suárez por En el Barro 2: la respuesta de Netflix que los descolocó

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.