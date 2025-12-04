La China Suárez volvió a compartir postales de su vida en Turquía. La actriz mostró a Amancio y Magnolia Vicuña durante una salida familiar al Vadistanbul Shopping Mall, uno de los centros comerciales más populares de Estambul.

Las imágenes, publicadas en sus stories de Instagram, muestran a los pequeños disfrutando del paseo en el shopping ubicado en el barrio de Ayazağa, en el distrito de Sarıyer, un punto reconocido por sus tiendas de lujo y atracciones para familias.

En esta ocasión, Mauro Icardi no formó parte de la salida. El futbolista se prepara para el partido que el Galatasaray —actual líder de la Süper Lig— disputará este viernes como local frente al Samsunspor, equipo que se encuentra quinto en la tabla.

Amancio y Magnolia en un shopping de Estambul. Video: Instagram @sangrejaponesa

La sorpresa de Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi para Amancio y Magnolia

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a Magnolia y Amancio tras su vuelta a Turquía con una súper decoración navideña en toda la mansión.

Luego de que los niños pasaran unos días en la Argentina conBenjamín Vicuña, quien cumplió años y lo celebró en familia, la actriz y el futbolista los esperaron con un nuevo hogar.

Mauro Icardi decorando su casa para la Navidad con la China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Tras compartir con sus seguidores cómo reaccionaron los pequeños al ver el nuevo decorado, la protagonista de La Hija del Fuego mostró cómo fue la previa y el armado del arbolito.