Eugenia “la China” Suárez volvió a demostrar que algunas ausencias jamás se borran, y este jueves 4 de diciembre, compartió en sus redes un conmovedor homenaje a Sofía Sarkany, en el día en que su amiga hubiera cumplido 36 años.

Con una serie de fotos inéditas y llenas de complicidad, la actriz recordó momentos de abrazos, risas y veranos compartidos, acompañados por un corazón amarillo que condensó todo lo que significa Sofía (la hija de Ricky Sarkany) en su vida. Las imágenes, cargadas de nostalgia y ternura, dejaron en evidencia el profundo vínculo que unió a ambas durante años.

Sofía Sarkany falleció en marzo de 2021, a los 31 años, tras luchar contra un cáncer de útero. Su partida dejó una huella enorme en su familia, sus amigos y en el mundo de la moda, donde era una de las creativas más queridas y respetadas de su generación.

Conmovedor recuerdo de China Suárez a Sofía Sarkany en el día que cumpliría 33 años. Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

La China, que siempre mantuvo vivo su legado con mensajes y recuerdos públicos, eligió esta fecha tan especial para volver a evocarla.

China Suárez y Sofía Sarkany. Foto: Web

EL CONMOVEDOR RELATO DE RICKY SARKANY AL RECORDAR A SU HIJA SOFÍA: “NO PUEDO ENTENDER QUE HOY NO ESTÉ ACÁ”

A poco de que se cumplan tres años de la muerte de su hija Sofía, tras luchar contra el cáncer de útero, Ricky Sarkany contó cómo lo acompaña desde que partió y reveló qué significativo objeto lleva a todos lados.

“Sofía está dentro de mi corazón, me acompaña en cada momento. Tuve el privilegio de pasar más de 30 años en esta vida terrenal con ella, aprendí muchísimo de lo que sé de ella y de mis hijos, y hoy me acompaña desde otro plano”, comenzó diciendo el diseñador en El Observador 107.9, el ciclo radial que conduce Luis Majul.

Foto: Web

“En la entrevista que tuviste el otro día con Gustavo Yankelevich, él hablaba de que las casualidades no existen y yo te puedo asegurar que las casualidades no existen. Se dan una serie de pasos en la vida y todos están relacionados”, agregó.

Además, el entrevistado se mostró muy movilizado por la ausencia de su hija: “No puedo entender por qué pasó lo que pasó de que hoy no esté acá. No lo entiendo y me parece que quién debiera estar acá, tal vez por todo lo que hizo, por su creatividad, por su visión, es ella”.

“Si yo tuviera que sacarme de encima la humildad, me encantaría que estuviera hablando de mí. Y como la ley de la vida es, los padres debemos dejar a los hijos antes que los hijos a los padres. Los padres le dan a los hijos las armas para sobrevivir, los hijos nos dan las razones para vivir”, continuó.

Por último, Ricky mostró un gran cuadro con la foto de Sofía y reveló que lo tiene encima todo el tiempo y a cada lugar al que va: “La verdad es que me acompaña y me sonríe, como siempre me sonreía”, cerró, a flor de piel.