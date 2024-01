A poco de que se cumplan tres años de la muerte de su hija Sofía, tras luchar contra el cáncer de útero, Ricky Sarkany contó cómo lo acompaña desde que partió y reveló qué significativo objeto lleva a todos lados.

“Sofía está dentro de mi corazón, me acompaña en cada momento. Tuve el privilegio de pasar más de 30 años en esta vida terrenal con ella, aprendí muchísimo de lo que sé de ella y de mis hijos, y hoy me acompaña desde otro plano”, comenzó diciendo el diseñador en El Observador 107.9, el ciclo radial que conduce Luis Majul.

“En la entrevista que tuviste el otro día con Gustavo Yankelevich, él hablaba de que las casualidades no existen y yo te puedo asegurar que las casualidades no existen. Se dan una serie de pasos en la vida y todos están relacionados”, agregó.

Además, el entrevistado se mostró muy movilizado por la ausencia de su hija: “No puedo entender por qué pasó lo que pasó de que hoy no esté acá. No lo entiendo y me parece que quién debiera estar acá, tal vez por todo lo que hizo, por su creatividad, por su visión, es ella”.

“Si yo tuviera que sacarme de encima la humildad, me encantaría que estuviera hablando de mí. Y como la ley de la vida es, los padres debemos dejar a los hijos antes que los hijos a los padres. Los padres le dan a los hijos las armas para sobrevivir, los hijos nos dan las razones para vivir”, continuó.

Por último, Ricky mostró un gran cuadro con la foto de Sofía y reveló que lo tiene encima todo el tiempo y a cada lugar al que va: “La verdad es que me acompaña y me sonríe, como siempre me sonreía”, cerró, a flor de piel.

EMOTIVAS PALABRAS DE MARCELO TINELLI A RICKY SARKANY POR LA MUERTE DE SU HIJA SOFÍA

La noticia de la muerte de Sofía Sarkany, a los 31 años después de batallar contra el cáncer de útero, generó que los famosos le dediquen mensajes de amor. Marcelo Tinelli, a través de su cuenta de Twitter, le envió una muestra de afecto a la joven y, sobre todo, a su padre Ricky Sarkany.

“Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido @RickySarkany, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela”, puso el animador, sensibilizado. “Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, le puso al diseñador, que es padre junto a su esposa, Graciela de Josefina, Clara y Violeta.

La diseñadora falleció a una semana se convertirse en madre de Félix, bebé que concibió a través de subrogación de vientre, junto a su novio Tomás Allende.