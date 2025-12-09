La segunda temporada de “En el barro”, el spin-off femenino de El Marginal, todavía no llegó a la pantalla y ya está envuelta en una fuerte polémica. Todo comenzó este martes cuando trascendió que la China Suárez habría hecho un pedido muy particular a la producción: quería ver sus escenas de sexo antes del estreno para mostrárselas a Mauro Icardi, su pareja.

La información salió a la luz en Intrusos, donde la panelista Paula Varela contó que la actriz se comunicó con la producción mientras terminaban de grabar la segunda temporada, que se verá en febrero en Argentina y en el mundo tras las repercusiones en los Martín Fierro de Cine y Series.

La China Suárez es Nicole en En el Barro. (Foto: @sangrejaponesa y @barroserie)

“La producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi”, relató Varela. El objetivo era que el futbolista pudiera ver el material antes de que saliera al aire y saber exactamente qué escenas quedarían en la edición final.

LA CHINA SUÁREZ LE HIZO UN INSÓLITO PEDIDO A LA PRODUCCIÓN DE EN EL BARRO EN NOMBRE DE MAURO ICARDI

Sin embargo, la respuesta fue contundente: la producción, encabezada por Sebastián Ortega, le negó el pedido de manera absoluta. “Cien por ciento le negaron que ella pueda ver antes estas escenas, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauri Icardi”, agregó la panelista, dejando en claro que no hubo margen para negociaciones.

Rodrigo Lussich se mostró molesto por la situación y apuntó directamente contra Icardi. “El novio le pide a ella que mande chequear las imágenes que ya grabó. ¿Y vas a decirle a Telemundo, a Sebastián Ortega, a Netflix, que te corte la escenita de la China porque a vos no te gusta? Esa cosa es loca”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, Lussich adelantó que el personaje de la China Suárez, Nicole, será protagonista de una escena muy fuerte: “Voy a hacer una infidencia, el personaje de la China Suárez sufre una violación en la segunda temporada de ‘En el barro’, una escena muy violenta. Entiendo que es parte de la trama, por supuesto, no se justifica, pero está dentro de un contexto”.

Por su parte, Karina Iavícoli opinó sobre la actitud de la actriz: “Eso es su vida, su profesión, y si al otro no le gusta lo que vos hacés, bueno, tendrás que rever cómo es tu relación con el otro”.

