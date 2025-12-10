El presente de Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía se volvió más incierto que nunca. El club tomó una decisión contundente: no renovará el contrato del delantero argentino, que ahora deberá buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.

La noticia la dio a conocer el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales: la dirigencia del Galatasaray ya le comunicó a Icardi que no tiene intenciones de extender su vínculo, a pesar de que el contrato vigente se extiende hasta junio de 2026.

“El Galatasaray le soltó la mano a Mauro Icardi. Le acaban de informar al jugador de que no se tomarán medidas para renovar su contrato. Mauro buscará ofertas durante el mercado de fichajes de invierno, y el Galatasaray no impedirá su salida”, publicó Flowers en su cuenta de X.

QUÉ PUEDE PASAR CON LA CARRERA DE MAURO ICARDI TRAS LA DECISIÓN DEL GALATASARAY DE NO RENOVARLE CONTRATO

La decisión del club turco llega en un momento delicado para el ex de Wanda Nara, que viene sumando pocos minutos en cancha y no logra afianzarse como titular. Desde el entorno del jugador ya están al tanto de la situación y comenzaron a moverse para encontrarle un nuevo destino en el próximo mercado de pases.

A pesar de que el contrato de Icardi con el Galatasaray tiene vigencia hasta mediados de 2026, la dirigencia dejó en claro que no pondrá trabas para su salida. El delantero argentino podrá negociar con otros clubes en busca de continuidad y minutos, algo que hoy no encuentra en Turquía.

Mauro Icardi. (Foto: @mauroicardi)

La relación entre Icardi y el Galatasaray parece haber llegado a un punto de quiebre. El club, que en su momento apostó fuerte por el delantero, ahora decidió dar vuelta la página y abrirle la puerta de salida, dejando su continuidad en Europa pendiendo de un hilo.

