Wanda Nara volvió a dejar en claro que, más allá de sus idas y vueltas con Mauro Icardi, su vínculo con la familia del futbolista sigue intacto.

En medio de la polémica que los rodea desde hace meses, la conductora sorprendió al dedicarle un mensaje lleno de cariño a su exsuegro, Juan Icardi, en el día de su cumpleaños.

“Feliz cumple a un ser muy especial. Te amamos”, escribió Wanda en una historia de Instagram, acompañando sus palabras con una postal del asado que compartió junto al homenajeado y otros allegados. El gesto llamó la atención no solo por el momento en que llega, sino también por la calidez de la dedicatoria.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Pese a las repercusiones de este gesto, lo que más ruido generó fue el silencio absoluto de Mauro en un día tan especial para su papá. El jugador no publicó ningún mensaje en redes, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores y que contrastó aún más con la actitud de Wanda.

Foto: Instagram (@juanicardi)

EL TREMENDO GESTO DEL PAPÁ DE MAURO ICARDI CUANDO LE PREGUNTARON SI ACEPTA A LA CHINA SUÁREZ COMO NUERA

En medio de las idas y vueltas mediáticas que rodean a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara, Infama obtuvo la palabra Juan Icardi -el papá del futbolista- quien dio que hablar con su gesto cuando le consultaron si acepta a la actriz como nuera.

La cronista intercepto a Juan en Rosario, justo después de que Wanda dejara la casa familiar donde había almorzado. Allí, cuando le preguntaron si le gustaría que Mauro estuviera presente, respondió sin dudarlo: “Sí, ya va a venir. Está lejos ahora, tiene que empezar a jugar”.

“¿Aceptaría a la China Suárez como nuera?”, fue al hueso la notera. Y lejos de entrar en polémicas, Juan contestó con diplomacia: “Escuchame, los mayores son mayores. Lo que él elija está bien”, atinó a decir, al mismo tiempo que se acercaba a la camioneta donde estaba Wanda y sus niñas.