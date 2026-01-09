Wanda Nara lo volvió a hacer. Cuando parecía que ya lo había mostrado todo, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió a sus seguidores con un nuevo video desde su casa de los sueños en Nordelta, donde dejó al descubierto una de las joyitas más esperadas: su nuevo y lujosísimo vestidor.

A través de sus redes sociales, Wanda compartió imágenes del espacio que está construyendo especialmente para su impresionante colección de ropa, zapatos, carteras y accesorios. Y, como era de esperarse, el resultado es puro glamour.

Aunque todavía está en obra, ya se puede ver que el vestidor promete ser digno de una estrella internacional. En el video se destacaron los muebles a medida, las islas centrales para exhibir sus pertenencias, los enormes espejos de cuerpo entero y una iluminación pensada al detalle, con luces cálidas y focos estratégicos que parecen sacados de una boutique de lujo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Todo está diseñado para que cada prenda tenga su lugar y para que Wanda pueda armar sus looks como si estuviera en un showroom privado: “Mi vestidor nuevo, ya falta menos. Camarín en casa, listo”, escribió en su posteo.

Además, el espacio es gigantesco. Hay sectores diferenciados para zapatos, carteras, ropa colgada y cajones especiales para joyas y accesorios, lo que deja en claro que el vestidor fue pensado para una fashionista que no improvisa nada.

Wanda Nara: “Mi vestidor nuevo, ya falta menos. Camarín en casa, listo“.

¡NOTICIA BOMBA! YANINA LATORRE REVELÓ QUE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES SE SEPARARON

El universo Wanda Nara volvió a estallar y esta vez la bomba la encendió Yanina Latorre. Sin vueltas y fiel a su estilo filoso, la conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó en sus redes sociales lo que muchos sospechaban: la conductora de MasterChef Celebrity y Martín Migueles se separaron.

Yanina lo anunció con una frase tan breve como letal. Sobre un fondo negro y con letras blancas, escribió: “Se separaron Wanda y Migueles”, desatando un terremoto en redes y en los medios del espectáculo.

Pero eso no fue todo. Minutos después, fue por más y dejó en claro quién tomó la decisión y cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura. “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, disparó, dejando en evidencia que la empresaria fue quien puso punto final a la relación y que, según Latorre, habría perdido por completo la confianza en su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que las últimas semanas, Migueles se vio envuelto en un escándalo tras mandarle mensajes a Claudia Ciardone -con quien mantuvo un breve affaire tiempo atrás- para volver a verla mientras estaba en pareja con Wanda.

