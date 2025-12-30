Mauro Icardi regresó a Turquía después de pasar las fiestas en Argentina junto a sus hijas. Ahora, el delantero tiene que definir su futuro en Galatasaray, que le ofrece bajar el sueldo a la mitad.

Según informó un medio turco, la dirigencia del Galatasaray le acercó a Icardi un borrador de contrato para renovar por dos temporadas, aunque la segunda sería opcional. El punto más caliente de la negociación es el económico: el club le propuso una rebaja del 50% de su salario.

Hoy, el goleador argentino cobra 10 millones de dólares por año. Si acepta la oferta, pasaría a ganar la mitad. La directiva ya avisó que en enero se sentarán a discutir cara a cara con Icardi, en medio de la presión de los hinchas, que lo tienen como ídolo absoluto.

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

Qué puede pasar si Mauro Icardi no renueva

El vínculo de Icardi con el Galatasaray termina en junio de 2026. Si decide no renovar, quedará con el pase en su poder y podrá elegir libremente su próximo destino.

Mauro Icardi es amado por los fans del Galatasaray. Foto: @mauroicardi

En los últimos días, surgieron rumores de una posible negociación con River, pero desde el entorno del delantero lo desmintieron de plano.

A pesar de las dudas de los dirigentes, Icardi sigue siendo figura. En el campeonato actual, el Galatasaray está puntero y él marcha tercero en la tabla de goleadores, con 9 tantos en 16 partidos. Está a solo tres goles del líder, Eldor Shomurodov.

Por qué Galatasaray no lo quiere a Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

Sin embargo, puertas adentro, los directivos no están conformes con su estado físico desde que volvió de la lesión de ligamentos. De hecho, desde entonces, nunca completó un partido. Pero cada vez que entra, marca la diferencia y la gente lo banca.