Nicolás Cabré y Rocío Pardo vivieron un fin de semana inolvidable: este sábado, la pareja se casó en una ceremonia íntima y súper emotiva en la provincia de Córdoba. El lugar elegido fue la Estancia Bosque Alegre, un espacio rodeado de árboles centenarios y naturaleza, cerca de Villa Carlos Paz, que se transformó en el escenario perfecto para dar el “sí” frente al altar.

La boda se realizó con total hermetismo, pero este domingo los flamantes esposos decidieron abrir la puerta de su felicidad y compartieron en redes sociales las emotivas fotos del gran día.

En las imágenes se los ve radiantes, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, disfrutando de cada instante. La fiesta, que según trascendió se extenderá hasta este lunes, fue descripta por los protagonistas como “íntima y muy emotiva”.

Leé más:

ROCÍO PARDO Y NICOLÁS CBRÉ COMPARTIERON LAS FOTOS DE SU BODA SOÑADA EN COMPAÑÍA DE RUFINA

La pareja, que lleva casi dos años de relación, coincidió en que celebrar la boda en Córdoba fue “la mejor decisión juntos”. Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó Rufina, la hija de Cabré, que tuvo un rol central durante toda la celebración y se mostró feliz acompañando a su papá y a Rocío en este paso tan importante.

“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribieron Cabré y Pardo en un posteo de Instagram, donde mostraron la intimidad de la boda y recibieron una catarata de mensajes de cariño de amigos y fanáticos.

La organización estuvo a cargo de un equipo de wedding planners y ambientadores que se encargaron de cada detalle: desde la carpa hasta el catering y la barra de tragos, todo estuvo pensado para que la noche fuera perfecta.

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: Instagram @rrociopardo y @nicolascabre80)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.