A 15 años de la comentada rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson, las famosas dejaron las diferencias en el pasado y sorprendieron con los guiños buena onda que intercambiaron en las redes sociales y en sus diplomáticas declaraciones.

Esta semana, Eva tuvo una actitud súper buena onda con Wanda al subir un video a Instagram con la canción Bad Bitch, tema con el que Nara se lanzó de lleno en el mundo de la música. Y la versión de reconciliación no tardó en sonar en los medios.

En nota con el notero de Intrusos, Anderson habló a fondo de la relación actual que tiene con Wanda y con su familia, desde que se instaló en Buenos Aires, y dejó en claro que entre ellas reina la armonía.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE EVANGELINA ANDERSON SOBRE LA RECONCILIACIÓN CON WANDA NARA

Alejandro Guatti: -Compartiste el tema que hizo Wanda, ¿está todo bien entre ustedes? Después de todo lo que pasó.

Evangelina Anderson: -Sí, sí. ¡Me encanta el tema!

“Con Wanda no hay reconciliación porque no hay pelea. Ella es mi vecina. Vive arriba. Está todo bien. Fue un problema de adolescentes”.

Guatti: -¿Limaron asperezas?

Anderson: -Yo ya no sé cómo explicarlo. Siempre me preguntan lo mismo. Fue un problema de adolescentes… No hay reconciliación porque no hay pelea. Ella es mi vecina. Vive arriba. Está todo bien. Fue un problema adolescente. Nuestros chicos se llevan bien, son muy amigos. Van al cole juntos…

Guatti: -¿Eso terminó definir esta reconciliación, este acercamiento entre ustedes?

Anderson: -Ella no está acá. Yo no me la crucé acá. No vive acá. Sí me la crucé a su mamá en los partidos de los chicos y en el ascensor. Pero está todo más que bien.

Guatti: -Cuando venga ella pueden tener una charla...

Anderson: -Pero ¡por supuesto! Es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos y por eso son amigos. Ellos se nutren con el ejemplo que les damos.