Las vueltas de la vida hicieron que Evangelina Anderson y Wanda Nara vuelvan a vivir en la Argentina y que sus hijos mayores, Bastian Demichelis y Valentino López, sean grandes amigos.

Eva regresó al país de ella de manera permanente porque su marido, Martín Demichelis, es el director técnico de River Plate.

En cambio, el retorno de Wanda es transitorio porque los compromisos deportivos de Mauro Icardi en Turquía la obligan a tener una doble residencia y una vida más itinerante.

En ese marco, Anderson fue a la gala de los Personajes del Año de Gente y sorprendió con sus declaraciones sobre Nara, con quien se distanció escandalosamente al inicio de su carrera y hoy no tiene problema en limar asperezas, café de por medio.

“La gente se piensa que nosotras estamos enemistadas. Prescribió... No hay ningún problema tan fuerte. Ya fue”.

EVANGELINA ANDERSON HABLÓ SIN FILTROS DE SU RELACIÓN CON WANDA NARA

Notero de Intrusos: -¿Los chicos se adaptaron rápido (a la Argentina)?

Evangelina Anderson: -Sí, primero ellos. Después yo. Los chicos se adaptaron súper rápido. Ellos se morían por vivir acá. Para ellos es un sueño.

Notero: -¿Te sorprendió que Bastian fuera tan amigo del hijo de Wanda?

Evangelina: -No, no me sorprendió. Ellos son amigos.

Notero: -¿Y esto no te acerca a Wanda? Sus hijos son amigos. ¿No te juntarías a tomar un café?

Evangelina: -¿Por qué no? Sí, sí, por supuesto. La gente se piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó hace... no sé, prescribió. No quiero delatar edades (risa). La gente crece, somos mamás. Ya fue. Todo eso fue porque estábamos en una obra de teatro y se armaba todo eso como para que vengan a ver la obra. No hay ningún problema tan fuerte. Ya fue.

Notero: -Entonces, podemos esperar una mateada entre Eva y Wanda en la cancha de River

Evangelina: -Vive en el departamento de arriba. Somos vecinas. En algún momento me voy a cruzar con ella en el ascensor.