Un incendio afectó la casa que L-Gante alquila en un barrio cerrado de Canning, y el cantante fue elocuente al expresar su bronca por el siniestro que lo sorprendió el finde.
“No sé qué pasó exactamente. He visto algunos vídeos que se ve medio raro en mi casa. No estaba como la dejé”, aseveró sarcástico.
En esa línea, Elián Ángel Valenzuela aclaró a DDM que “estaba yendo a ver” el hogar y fue precavido: “No sé si fue intencional, por las dudas no digo nada sin saber”.
“Yo estaba medio deprimido así que me dediqué a descansar estos días en mi otra casa”, continuó dado que además espera que se termine la obra de construcción de su propia vivienda, y con bronca porque ningún vecino “vio nada raro” pese a las llamaradas.
Entonces, explicó su angustia por el presunto desperfecto eléctrico con un aire acondicionado: “Se me complican así las cosas a veces. Uno le pone la mejor todos los días para avanzar y quizá te atrasa un poco viste como que se te oscurece un poco la mente”.
L-GANTE REVELÓ CÓMO LE SACARÁ PROVECHO AL INCENDIO DE SU CASA
“Ahora me voy a ir a filmar un videoclip a mi casa así como está incendiada”, contó sobre cómo sacarle provecho a la desgracia.
Ahí justificó: “Parece una escena montada. Porque hice una canción muy sentimental, muy espiritual”.