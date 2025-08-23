La última semana trascendió en los medios que Mauro Icardi habría sido embargado por deudor alimentario y aseguraron también que si regresa a la Argentina no podrá salir del país por ese mismo motivo, sin embargo, el periodista Gustavo Méndez lo desmintió.

El panelista de Mujeres Argentinas explicó por qué el futbolista del Galatasaray sí va a poder salir del país si es que vuelve a diferencia de L-Gante, que tuvo problemas de la misma índole con la mamá de su hija, Tamara Báez.

L-Gante y Mauro Icardi (Foto: Instagram @gossipeame).

“Si Mauro viene a la Argentina supuestamente en septiembre, que no va a suceder eso, va a poder volver a Turquía a pesar del supuesto embargo porque su domicilio, a diferencia de L-Gante, no es este país sino que en Estambul”, aseguró Méndez.

DESMIENTEN EL EMBARAZO DE LA CHINA SUÁREZ ANUNCIADO POR WANDA NARA

Wanda Nara llegó a la Argentina este jueves tras pasar unos días en Estados Unidos por trabajo y aseguró en diálogo con Puro Show que la China Suárez está embarazada. Gustavo Méndez por su parte se encargó dedesmentir la información de la conductora.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista y panelista de Mujeres Argentinas dejó en claro que los dichos de la ex de Mauro Icardi no son ciertos: “La China Suárez no está embarazada”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Por otra parte, en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli y Paula Varela también lo desmintieron: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas“La China no está embarazada. No es verdad. Miente en eso”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.