La novela entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Tamara Báez sumó un capítulo inesperado y con final (al menos por ahora) feliz. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, el cantante de y su ex lograron firmar la paz tras meses de tensiones por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Todo ocurrió de manera tan extravagante como sorprendente. El jueves por la noche, en medio de un evento, un abogado llegó en un BMW y, ante la mirada de todos, sacó los papeles para que el artista firmara el acuerdo que selló la paz.

“Muy a lo L-Gante”, bromeó uno de los panelistas al describir la escena, que incluyó una foto del momento exacto. Así, el músico, que había tenido problemas para salir del país debido a su deuda alimentaria, dejó estampada su firma en el papel que marcó una nueva etapa en sus vidas.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CURIOSA RESPUESTA DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON POR SU RECONCILIACIÓN CON TAMARA BÁEZ

En medio de rumores de reconciliación, Elián “L-Gante” Valenzuela rompió el silencio y habló sin filtro sobre su vínculo actual con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica.

Fue en una nota con Puro Show donde el cantante dejó una frase que no pasó desapercibida.

Consultado por el reencuentro con Tamara, L-Gante aclaró: “No estamos en pareja. Lo que sí, hace como más de un año que no nos veíamos. Entonces, el reencuentro fue groso para nosotros porque teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden. Nos vinos de 10 y estábamos felices los dos”

“Obvio que en un momento llegó la parte de hablar de asuntos amorosos y ella tiene que tener su tiempo para pensar sola y no apurarse. Comentó que quiere tomarse un tiempo y yo también lo entiendo. No era para decir ‘ahora que se separó (de Thiago Martínez) pongámonos en pareja ya”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, cuando le preguntaron directamente si le gustaría volver con Tamara, su respuesta sorprendió: “Y estaría bueno, creo yo. Pienso más en lo mejor para mi hija, porque en el momento que nos reencontramos, lo que más disfrutamos fue eso”, cerró, contundente.