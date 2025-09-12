Wanda Nara volvió a dar de qué hablar en medio del escándalo mediático con L-Gante.

La empresaria y conductora compartió en sus stories de Instagram un video íntimo en el que dejó ver cómo quedó su cama después de pasar una noche de pasión junto a su flamante nueva pareja, Martín Migueles, en una lujosa casa de Punta del Este.

La grabación rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios en redes sociales, ya que confirma el blanqueo de la relación entre la mediática y el empresario, a quien en principio se lo presentó como su “personal trainer”.

La respuesta de Wanda tras las declaraciones de L-Gante

El posteo de Wanda llegó justo después de que L-Gante lanzara fuertes declaraciones sobre los manejos y presiones a los que, según él, lo expuso la mediática durante los tres años que mantuvieron un vínculo sentimental.

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

La publicación, lejos de pasar inadvertida, fue interpretada como una manera de plantar bandera sobre su nueva relación y despejar rumores.

Viaje romántico y mini luna de miel en Punta del Este

Tal como reveló Yanina Latorre en LAM (América TV), Wanda y Migueles viajaron a Punta del Este en primera clase de un ferry junto a Zaira Nara y una amiga.

Incluso, la panelista mostró fotos que le hicieron llegar de la pareja en el freeshop del buque.

“Fue al cumpleaños de la hermana con el personal trainer, sale a bailar con el personal trainer. A todos lados va con el personal trainer”, ironizó Latorre, mientras sus compañeras recordaban que Migueles mantiene vínculos con el empresario Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.

Majo Martino sumó un dato picante: “Wanda le pidió referencia sobre Migueles a Jésica Cirio, y ella le dijo ‘salí de ahí, amiga’, pero siguió”.

El nuevo romance de Wanda Nara

En el video que compartió en su cama, Wanda aparece sonriente y cómplice con Migueles, confirmando así que el vínculo dejó de ser secreto. Los gestos apasionados entre ambos ya habían quedado a la vista semanas atrás, cuando se filmaron en un boliche acariciándose y bailando muy cerca.

Con esta publicación íntima desde Punta del Este, Wanda Nara parece haber dejado atrás definitivamente su historia con L-Gante y se muestra cada vez más consolidada con Martín Migueles, el hombre que la acompaña en sus viajes, eventos familiares y noches de fiesta.