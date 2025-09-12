La noche de pasión que Wanda Nara (38) compartió con Martín Migueles en su flamante casa de Uruguay confirmó el affaire, pero además desató rumores de embarazo con base sólida.
“Miren lo que hay en ese video”, alertó Juariu.
Y frente al desconcierto de sus compañeros de Cortá por Lozano por el desorden delante de su maletín que apenas veían maquillaje, stickers, mate, o una muñequita, la panelista aclaró que no se trataba de esas cosas.
“Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar”, exclamó.
Luego precisó: “Eso está cerrado, o sea que no se hizo”
Quién estaba con Wanda Nara además de Martín Migueles
Dado que el romance con Martín Migueles recién comienza, en caso de estar en la dulce espera el padre podría ser L-Gante.
Aunque Wanda estaba junto a su amiga maquilladora, quien también podría tener la duda, más allá de que en el programa especularon que podría ser “una promoción para su nuevo videoclip, Tóxica”.
Lo cierto es que Wanda Nara suele recordar que no está en condiciones de ser madre por sexta vez debido a su tratamiento contra la leucemia.