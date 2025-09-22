El 13 de septiembre, Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, celebró sus 4 años con una fiesta que parecía salida de un cuento de hadas.

El festejo, que Tamara organizó con lujo de detalles, estuvo lleno de brillos, colores pastel, unicornios y mucha alegría, logrando que la niña viviera una tarde inolvidable.

La influencer fue compartiendo en sus redes sociales cada instante de la celebración, desde la decoración hasta el look elegido por su hija. Con emoción, le dedicó unas palabras a Jamaica en el día especial: “Hoy es un día muy especial para mi niña soñada, mi princesa. Sos lo mejor que me pudo pasar. Se festeja como tanto querías tus cuatro años”.

Así fue el espectacular cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez | Créditos: Instagram @lgante_keloke

EL FESTEJO DE JAMAICA

El salón estuvo ambientado con un gran arco de globos que simulaba un arcoíris y una mesa central coronada por una torta de tres pisos, adornada con flores, brillos, margaritas y el nombre de la cumpleañera en dorado.

Entre los souvenirs hubo vasos personalizados con el nombre de “Jami”, paquetes de golosinas y algodones de azúcar rosados para los más pequeños.

La homenajeada lució un vestido de tul multicolor, con lazos y flores bordadas, acompañado por zapatos estilo Guillermina en tono violeta. Su peinado, con trenzas y rodetes decorados con extensiones a tono, se completó con maquillaje artístico: flores pintadas y un corazón en el entrecejo que resaltaban su sonrisa.

L-Gante no faltó al festejo y se sumó al canto del “Feliz Cumpleaños”, acompañado de su madre Claudia. El referente de la cumbia 420 compartió en redes videos donde se lo veía emocionado junto a su hija, disfrutando además de la presencia de robots con luces LED que animaron la fiesta y un show especial de “La Sirenita”, que interpretó la clásica canción Parte de Él.