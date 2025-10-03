El cantante de cumbia 420 L-Gante vuelve a quedar envuelto en una fuerte polémica. Según trascendió en las últimas horas, el artista habría amenazado de muerte al hombre que lo denunció y lo llevó a estar preso en 2023.

La grave acusación fue realizada por el abogado Leonardo Sigal en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Elián Valenzuela sigue molestando a mi cliente y ahora hay una nueva amenaza. Lo amenazó frente al vehículo y estamos pidiendo las cámaras produciendo toda la prueba”, señaló Sigal.

El letrado detalló que el episodio ocurrió el 8 de septiembre, fecha en la que radicaron la denuncia. “Ya te había contado que L-Gante maneja sin licencia y ahora amenazó a este cliente”, agregó.

Foto: Movilpress / Ciudad Magazine.

El abogado fue contundente: “Lo que le dijo L-Gante a mi cliente es ‘te voy a mandar a matar’. Frenó su vehículo y le repitió la misma frase que le había dicho cuando lo secuestró. Mi cliente está cansado y quiere vivir tranquilo”.

POSIBLE DETENCIÓN DEL CANTANTE

Para Sigal, las pruebas podrían derivar en un nuevo revés judicial para el músico:“Con esta nueva denuncia alcanza para una detención, pero si eso no pasa tenemos otros elementos para presentar en la Justicia”.

La situación reaviva la polémica alrededor de L-Gante, quien en 2023 pasó casi 100 días detenido en una causa que lo tuvo en el centro de la escena mediática y judicial.