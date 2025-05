Claudia Valenzuela, madre del popular artista de cumbia 420, L-Gante, realizó un contundente descargo luego de que surgieran nuevas versiones sobre la identidad del padre biológico del cantante.

La polémica se desató tras las declaraciones de Mario, un hombre que asegura tener dudas sobre si él podría ser el verdadero progenitor de Elián Valenzuela, nombre real del músico, después de que Miguel Ángel Prosi —quien hasta ahora fue considerado su padre— pusiera en duda su vínculo.

En un audio exclusivo enviado al periodista Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, Claudia decidió aclarar su postura y desmentir cualquier tipo de especulación sobre el origen de su hijo.

“No me voy a subir a esta novela o a este puterí..., como lo quieras llamar”. CLAUDIA VALENZUELA.

Claudia Valenzuela habló de la polémica por la paternidad de L-Gante

La madre del referente de la cumbia no dudó en cuestionar a Prosi y defendió la verdad familiar: “Si él dice que no es el padre, están los ADN. Que busque la clínica y el lugar. Que le diga él al hijo que se lo quiere hacer, pero no me voy a subir a esta historia ridícula”.

Además, Valenzuela apuntó directamente contra Mario, quien recientemente aseguró que la madre del cantante nunca le habría contado sobre un posible embarazo. “Elián tiene 25 años, mirá si no tuvo tiempo para dudar”, respondió Claudia con firmeza.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

“No me interesa darle cabida”: la madre de L-Gante cruzó a Mario

Sobre Mario, el supuesto padre biológico, Claudia fue tajante: “No sé qué pavadas dicen. Esa persona me puede buscar en las redes y me habla. No me interesa darle cabida ni darle una nota. Ni siquiera sé quién es”.

Para cerrar su descargo, Claudia Valenzuela dejó en claro que no permitirá más injerencias en su vida privada: “Acá se terminó el tema de mi parte y no acepto que nadie se meta en mi vida personal”.