En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Miguel Ángel Prosi, el padre de L-Gante, hizo explosivas declaraciones que pusieron bajo la lupa el entorno del cantante.

Con nombres propios, acusó al representante Maxi el Brother de liderar una “banda” dedicada a vaciar económicamente a su hijo y aseguró que Elián Valenzuela sufre una administración fraudulenta.

“Esto es vox populi, no está alejado de la realidad. La administración fraudulenta existe y se sabe”, expresó Prosi, quien además confesó que nunca se involucró en lo económico: “Jamás facturé en nombre de mi hijo”. Y agregó sin dudar: “La relación entre Elián y Maxi está rota. No creo que llegue a fin de año”.

SEÑALÓ A MAXI Y A SU ABOGADO COMO PARTE DE UNA “BANDA”

Según el testimonio del padre de L-Gante, el entorno del artista estaría formado por Maxi el Brother, el abogado Nicolás Payarola y otros colaboradores cercanos, a quienes acusó de conformar una estructura organizada con fines económicos.

“Payarola era un desconocido hasta que lo puse como abogado de Elián. Ahora es abogado de la esposa de Maxi y está vinculado con una empresa musical. Sé quiénes son todos”, lanzó.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Prosi contó una anécdota que resume la gravedad de la situación: “Elián no tenía dinero para ponerle nafta a un auto. Le manejan todo y él, como es sano, se enfoca en lo artístico. Lo económico no lo domina y eso lo perjudica”.

Foto: Movilpress / Ciudad Magazine.

El padre del cantante también cuestionó con dureza a quienes rodean a su hijo: “Hay gente que vive de él y no trabaja. Lo mío no es la plata, pero sí me preocupa que no le generen problemas judiciales. Los que están con él no son amigos verdaderos: son los amigos del campeón”.

Por último, Prosi fue categórico: “Maxi siempre con la manito en mi hombro, pero es un tipo falso y soberbio. Muchas cosas que hizo Payarola las tengo documentadas en el teléfono”, concluyó, dejando entrever que podría aportar pruebas en una eventual causa legal.