Mantener la heladera libre de escarcha no es solo una cuestión de orden o estética; es una necesidad para el correcto funcionamiento del motor y para ahorrar energía. Cuando el hielo supera los 0,5 centímetros de espesor, el aparato debe trabajar el doble para mantener la temperatura, lo que aumenta considerablemente la factura de luz.

Si necesitás hacer una limpieza profunda pero no tenés todo el día, tomá nota de estos pasos validados por expertos en línea blanca.

1. La seguridad es lo primero

Antes de comenzar, lo más importante: desenchufá la heladera. Aunque parezca obvio, trabajar con agua y electricidad es peligroso. Además, prepará el terreno colocando toallas o trapos viejos en la base para absorber el agua que comenzará a caer.

2. Vaciado estratégico

Retirá todos los alimentos. Un tip útil es agrupar los productos congelados en una conservadora o bolsa térmica con geles fríos para evitar que pierdan la cadena de frío durante el proceso.

3. El truco del agua caliente (El más efectivo)

Para acelerar el proceso de forma natural y segura, colocá uno o dos recipientes con agua recién hervida dentro del freezer y cerrá la puerta. El vapor desprenderá las placas de hielo en cuestión de minutos.

Importante: Colocá el recipiente sobre un posafuentes o una tabla de madera para no dañar el plástico de la heladera.

4. ¿Se puede usar el secador de pelo?

Es un método muy difundido, pero debe usarse con extrema precaución. Si decidís usarlo, mantenelo siempre a una distancia mínima de 30 centímetros de las paredes del freezer y nunca permitas que el cable o el aparato entren en contacto con el agua acumulada. El aire debe estar en temperatura media, no máxima.

Lo que NUNCA debés hacer

No uses cuchillos ni objetos punzantes: Es el error más común. Podés pinchar las tuberías del gas refrigerante, lo que dejaría la heladera inutilizable de forma permanente.

No fuerces el hielo: Si una placa está muy pegada, dejá que el vapor de agua siga actuando.

El toque final: limpieza y desinfección

Una vez que el hielo desapareció, aprovechá para limpiar las superficies. Una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco es ideal para eliminar bacterias y neutralizar olores de forma natural sin contaminar los alimentos.

Cuando termines, secá bien todas las paredes con un paño limpio antes de volver a enchufarla. Esto evitará que se forme escarcha nueva inmediatamente por la humedad residual.