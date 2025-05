A seis meses de haber denunciado a Elián “L-Gante” Valenzuela por abuso sexual simple, Dakota Gotth encendió todas las alarmas al compartir en las redes un contundente posteo en el que se dirige especialmente al cantante.

“Elián, ¡tenés una perimetral de 600 metros y tengo un botón antipánico! ¡Te lo recuerdo por si se te olvida!”, escribió la joven en una publicación que subió a Instagram Stories. Y agregó, picante: “Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. ¡Ni se te ocurra acercarte a mí!”.

En enero pasado, Karina Iavícoli había difundido en Intrusos un mensaje de voz de la joven: “¿Qué onda con vos, bol...? Me terminaste reusando. Me están llamando de todos lados y diciendo cosas horribles. Yo no soy ni gato ni pu..., tuya ni de nadie. Creo que te quedó bastante claro eso”, se escuchó al aire.

Por: Fabiana Lopez

“Me hiciste pasar momentos horribles en el boliche cuando te fuiste. Me dejaste tirada en el after también”, agregó, en referencia a sus días en Mar del Plata con el artista.

Y cerró, furiosa: “Encima, ni siquiera sos capaz de pedir disculpas. Estás tan ‘volado’ que no te das cuenta de cómo tratar a alguien que llevás con vos”.

