En Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, Agustín "Rada" Aristarán dejó a todos boquiabiertos con una confesión inesperada antes de presentar a la invitada de la noche, Agustina Cherri.

Con su estilo descontracturado, Rada reveló que construyó un tobogán en su casa inspirado en la novela Chiquititas, donde Cherri fue una de las protagonistas más recordadas.

“Por culpa de ella yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa”, lanzó entre risas, dejando en claro el impacto que tuvo la tira infantojuvenil en su vida.

La confesión de Rada no tardó en generar risas y complicidad en el estudio. Mario Pergolini no dejó pasar la oportunidad y acotó: “Pasaron 40 años”. Rada, fiel a su humor, retrucó: “Bueno, recién ahora hice una diferencia económica como para ponerme un tobogán”.

El momento se volvió aún más desopilante cuando Laila Roth sumó su propio comentario: “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”.

La presencia de Agustina Cherri en el programa reavivó la nostalgia por Chiquititas, la novela que marcó a miles de chicos en los ‘90 y que, como quedó demostrado, sigue dejando huella en quienes la vieron crecer en la pantalla.

