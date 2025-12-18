Esteban Lamothe fue uno de los invitados de Otro día perdido el ciclo que conduce Mario Pergolini, y terminó dejando al conductor completamente descolocado con una confesión inesperada sobre su pasado laboral. Entre anécdotas y risas, el actor reveló que, a los 18 años, trabajó como basurero en una empresa muy particular.

“Fui basurero, trabajé en una empresa de basura medio vip”, lanzó Lamothe con naturalidad. Lejos de tratarse de un trabajo convencional, explicó que la firma para la que trabajaba se dedicaba a recolectar basura en distintos barrios con un objetivo específico: analizar el consumo de los vecinos.

Según detalló el actor, la tarea consistía en recorrer zonas de diferentes clases sociales y revisar los residuos para elaborar informes destinados a grandes marcas. “Era una empresa que juntaba basura en diferentes barrios para analizarla”, explicó, mientras Pergolini lo miraba con evidente sorpresa.

“¡Hacías un análisis de la basura!”, exclamó el conductor, sin poder ocultar su asombro. Fue entonces cuando Lamothe dio el dato más llamativo de la historia: “Las marcas que le pagaban a esa empresa pedían un informe. Por ejemplo, qué desodorante usan en el barrio de Pergolini”, contó, desatando risas en el estudio.

Crédito: eltrece

ESTEBAN LAMOTHE CONOCIÓ TODO BUENOS AIRES POR SER BASURERO

El actor también destacó que ese trabajo le permitió conocer a fondo distintos puntos del Gran Buenos Aires. “Así conocí todo el conurbano, las villas y los barrios chetos. Me daban una lista con direcciones exactas”, relató, dejando en claro el nivel de detalle que exigía la tarea.

La anécdota cerró con un comentario irónico del conductor, que redobló la apuesta humorística: “Me parece que vos en realidad trabajaste para la SIDE”, disparó Pergolini, generando carcajadas y convirtiendo el momento en uno de los más comentados del programa.