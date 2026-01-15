Mario Pergolini se sumó a Moria Casán para criticar a Lali Espósito y Pedro Rosemblat por su decisión de contraer matrimonio, y deliró a la pareja a través de un video que se hizo viral en las redes sociales.

“Estoy al pedo de vacaciones. (...) La cosa que me enteré es que Lali se va a casar”, comenzó el conductor de Otro Día Perdido.

“¿No es que esta generación ya no se casaba?”, cuestionó con humor ácido. “¿Saldrán peronistas los hijos?”, remató.

Mario Pergolini bromeó con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Luego, recordó la entrevista en que Mariana había desafiado: “No me veo casándome ni en pedo. Guarden este tape. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar. En ese lugar no me veo. Cero”.

Las chicanas de Pergolini a Rosemblat

Sarcástico, Pergolini, pionero del streaming con Vorterix, provocó a Rosemblat, emblema del canal virtual Gelatina: “Me imagino que Pedro, envalentonado, le habrá ofrecido matrimonio, sabiendo que no iba a agarrar. Y va que la agarra, se querrá matar”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

“Así que me imagino que será un fiestón. Me imagino con todos los amigos que tiene, bailarines, peronistas, por los de Pedro, ¿no?“, continuó.

Para coronar el sketch, Mario Pergolini repasó una lista de eventuales regalos para Lali Espósito y Pedro Rosemblat, y bromeó: “Estos dos chicos ya fueron a Europa un montón de veces. Son casi ricos, me imagino. Son laburadores, laburantes”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: captura de Instagram).

“¿Una noche de pasión? Pasión es lo que les sobrará a estos dos... Lali, Pedro, si ven esto, por favor, coméntenme. Necesito que me digan qué quieren“, continuó.

“Ella es bella, y él es bestia, bestia”, cerró jugando con el clásico de Disney.