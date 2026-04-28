Pablo Echarri se refirió al cruce que protagonizó con Mario Pergolini en Otro Día Perdido por unas imágenes políticas que pasaron en el programa. El actor contó en Puro Show cómo vivió ese momento y dejó una reflexión sobre el intercambio de ideas en la televisión argentina.

“¿Cómo estuvo el programa?”, le preguntaron y el artista respondió con humor: “Súper bien, sí, lindo el programa de Mario”. Sin embargo, enseguida llegó la pregunta clave: “¿Se picó un poquito? ¿Cómo fue ese momento?”. El actor fue directo: “No, no se picó. Pero, bueno, está bien, no íbamos a hablar de política, pero terminamos hablando un poquitito de política”.

Durante la charla, Echarri aclaró que no sintió que Pergolini lo haya traicionado en vivo. “Actuó con naturalidad y yo actué con la misma naturalidad que actuó él”, explicó.

Y agregó: “Lo bueno con Mario es que, justamente, no hay que guardarse las formas, él va al hueso y yo también, entonces…”.

Pablo Echarri habló de Mario Pergolini en el Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El actor reconoció que ambos se tiraron chicanas políticas en pleno aire: “Te dijo Kuka”, le dijo el cronista y Echarri no dudó en contestar con humor: “Claro, y yo le dije gorila. Así que, estamos bien”.

“Un cuca y un gorila pueden hablar tranquilo y darse la mano”: la reflexión de Pablo Echarri sobre su cruce con Pergolini

Lejos de alimentar la polémica, Pablo Echarri destacó la importancia de poder debatir ideas sin perder el respeto: “Qué bueno que un ‘Kuka’ y un ‘gorila’ puedan hablar tranquilo y darse la mano y estar en un programa de televisión”.

“Bueno, para eso, los que expresamos nuestra idea política lo hacemos justamente para eso, para que esto se transforme en algo normal y uno pueda intercambiar opiniones sin morir en el intento”, remarcó Echarri y dejando en claro que, para él, el diálogo y el respeto deben estar por encima de cualquier diferencia política.

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