La diseñadora Morena Echarri volvió a generar repercusión en redes sociales tras mostrar un look completamente renovado que redefine su estética personal.

Esta vez, la atención no estuvo puesta en una campaña de moda ni en el lanzamiento de nuevas prendas, sino en una transformación visual que impactó de inmediato entre sus seguidores: la decoloración total de sus cejas.

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa compartió una imagen en sus historias de Instagram donde aparece bajo un paraguas, vestida con un conjunto negro de líneas simples y una iluminación tenue que acentúa el cambio estético.

El detalle más llamativo es el tono platinado de sus cejas, casi imperceptibles a primera vista, una decisión que modifica por completo la expresión del rostro y la proyecta hacia una estética contemporánea y experimental.

Morena, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió con su nuevo look | Créditos: Instagram @momiecharri | Créditos: Instagram @cynthiamartos

EL CAMBIO DE LOOK DE LA HIJA DE PABLO ECHARRI Y NANCY DUPLÁA

La tendencia de las cejas decoloradas viene ganando terreno en el universo fashion internacional, especialmente en editoriales y pasarelas donde se priorizan propuestas disruptivas.

Morena, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió con su nuevo look | Créditos: Instagram @momiecharri

En el caso de Morena, el recurso no parece responder únicamente a la moda del momento, sino a una búsqueda coherente con la identidad visual que viene desarrollando desde hace años. Su imagen funciona como una extensión directa de su proyecto creativo y de su forma de entender el diseño como herramienta de expresión personal.