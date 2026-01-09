Morena Echarri volvió a marcar tendencia en las redes sociales con una serie de fotos que no tardaron en volverse virales. La hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri compartió imágenes desde la playa que desataron una ola de comentarios y likes.

“Costa argentina, te amo”, escribió la joven de 22 años en Instagram, junto a un carrusel que muestra su faceta más relajada, natural y sin poses forzadas.

En las postales se la ve luciendo una bikini negra, sentada sobre mantas de colores junto a una amiga, luciendo sus tatuajes y con una actitud completamente despreocupada, disfrutando del sol, el mar y la tranquilidad de unos días de descanso.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, uno llamó especialmente la atención: el de su mamá. “Mi amor”, escribió Dupláa, dejando en claro el orgullo y la complicidad que la une a su hija.

Hija de dos de los actores más populares del país, Morena creció rodeada de cámaras, sets y exposición mediática, pero eligió un camino propio. Lejos de la actuación, decidió volcar su creatividad en la moda y el diseño, y hoy lidera Hetaira Studio, su propio emprendimiento de indumentaria.

MORENA, LA HIJA DE PABLO ECHARRI Y NANCY DUPLÁA, DEBUTÓ COMO MODELO Y CAUSÓ SENSACIÓN

A los 22 años, Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme en el mundo del modelaje y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones del momento.

La joven protagonizó su primera campaña profesional, titulada “Euphoria”, creada por la diseñadora Cynthia Martos, donde su presencia, estilo y actitud lograron acaparar la atención de las redes sociales y del universo fashionista local.

Con una estética que combina elegancia y rebeldía, Morena deslumbró en una serie de producciones que reflejan el espíritu libre y audaz de su generación.

Morena, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo y causó sensación en la moda argentina

En las fotos, se la vio luciendo distintos looks de gala: desde un conjunto sastrero negro con chaleco y pantalón de líneas limpias hasta un mono de pedrería con recortes cut out que realzaban su figura y dejaban ver parte de sus tatuajes, integrados al concepto visual como expresión de identidad.