Pablo Echarri se sentó este domingo en la mesa de Juana Viale y no esquivó ninguna pregunta. El actor, referente de la ficción argentina, rompió el silencio sobre los motivos que lo llevaron a alejarse del teatro y la televisión durante un tiempo.

En un mano a mano íntimo, Echarri reconoció que hubo un momento en el que los personajes que interpretaba le parecieron “frívolos” y que su involucramiento con la realidad social y política terminó influyendo en su carrera. “Sí, por el pragmatismo político de SAGAI más el mío…”, explicó, haciendo referencia a su rol en la entidad que nuclea a actores y a su propio compromiso con la actualidad.

Foto: eltrece

Durante la charla, Echarri fue contundente: “Cuando te ponés muy pragmático, Juana, cuando empezás a hablar de la realidad que te circunda y empezás a tener reuniones y a trabajar por la realidad de la gente, es muy difícil entrar en los esquemas de ficción”. El actor admitió que, en ese contexto, se volcó más a la producción y al trabajo detrás de cámara.

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LA CONFESIÓN DE PABLO ECHARRI SOBRE SU CRISIS CON LA FICCIÓN Y SU ACTIVISMO

La distancia con la actuación no fue solo una cuestión de agenda. Echarri confesó: “Me dejé de creer algunos personajes que yo hacía, me costaba mucho ponerme delante de la cámara, no me satisfacía lo que tenía para hacer, me parecía hasta frívolo en cierto momento”. El peso de su activismo y su mirada crítica sobre la realidad lo llevaron a replantearse su lugar en la ficción.

Foto: captura eltrece

Después de ese impasse, Pablo Echarri volvió a subirse a las tablas y hoy protagoniza una nueva obra. “Cuando me subí de nuevo al teatro flashee. Y ahora estoy flasheando”, contó, dejando en claro que el escenario volvió a ser su lugar en el mundo.

El actor cerró con una frase que resume su presente: “Ahora no podría vivir sin el teatro, es lo que me identifica”.

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