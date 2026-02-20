Una de las parejas más queridas vuelve a reunirse, esta vez sobre el escenario. Bajo la dirección de Daniel Veronese, Pablo Echarri y Paola Krum encabezarán la obra “Maldita Felicidad”, escrita por Agustina Gatto, y compartirán elenco con Carlos Portaluppi e Inés Palombo.

El estreno será el 19 de marzo en el Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Las entradas ya están a la venta en Plateanet.

Inés Palombo, Pablo Echarri, Paola Krum y Carlos Portaluppi

DE QUÉ TRATA “MALDITA FELICIDAD”

La trama sigue a Guido y Celeste, un matrimonio dueño de una pequeña editorial que acaba de publicar la primera novela de Peter, un escritor excéntrico y desconcertante. La cena para celebrar que el libro se convirtió en un best seller toma un giro inesperado cuando Peter, lejos de alegrarse, afirma: “el éxito es una mierda” en el mejor momento de su vida.

Mientras intentan levantarle el ánimo, Guido y Celeste buscan convencerlo de firmar con ellos su próxima novela, centrada justamente en la felicidad. Para la editorial, sería la oportunidad de alcanzar el éxito que siempre les resultó esquivo. Peter, melancólico y neurótico, confiesa no sentirse capaz de escribir sobre un tema tan ajeno a él, aunque decide investigarlo.

Pablo Echarri y Paola Krum

La presencia de una cuarta comensal encenderá nuevas tensiones y dará lugar a giros dramáticos que pondrán en cuestión, desde distintas miradas, qué significa realmente ser feliz.

¿Conseguirán Guido y Celeste que Peter firme el contrato? ¿Y lograrán, después de una noche tan intensa, acercarse a la verdadera felicidad?