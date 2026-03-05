En la previa del estreno de Maldita Felicidad, Pablo Echarri y Paola Krum se mostraron juntos en una presentación especial del elenco que llegará el 19 de marzo al Teatro Metropolitan. Los actores protagonizan la obra junto a Inés Palombo y Carlos Portaluppi, y posaron para las cámaras en una noche donde el foco también estuvo puesto en sus looks.

Para la ocasión, Paola Krum apostó por un conjunto sastrero gris de líneas minimalistas, con top sin mangas y pantalón recto, acompañado por botinetas negras y aros protagonistas que completaron un estilo elegante y sobrio. Pablo Echarri, en tanto, eligió un look clásico con camisa azul intensa, pantalón oscuro y cinturón con hebilla metálica, una combinación simple pero sofisticada para el evento.

Pablo Echarri y Paola Krum estrenan "Maldita Felicidad" con Carlos Portaluppi e Inés Palombo (Foto: Movilpress).

También se destacó Inés Palombo, quien optó por una blusa satinada marrón de caída asimétrica y pantalón blanco de corte sastrero, logrando un outfit moderno y sofisticado. El estreno de la obra marca además el reencuentro escénico entre Echarri y Krum, a 20 años del fenómeno televisivo de Montecristo, un detalle que suma expectativa alrededor del proyecto teatral.

